Чешские банки серьезнее займутся должниками

Опубликовал редакция в Wed, 18/05/2011 - 22:08.

Число неплательщиков из рядов клиентов чешских банков достигло критического барьера: тысячи людей ждут суды и, возможно, потеря крыши над головой.

Среди большого количества решений самыми реальными выглядят два варианта: банк продает "проблемную" ипотеку, например, коллекторской компании, либо же самостоятельно начинает процесс взыскания. Сами банки рассматривают и вариант продажи недвижимости неплательщика ипотеки на аукционе, однако это явление в Чехии ещё не обрело массовый характер.

Чешские банки вынуждены не только скрывать число проблемных кредитов (ипотек), но и придумывать эффективные и безболезненные пути возврата своих денег. Банковские аналитики уже знают, что чаще всего клиенты перестают выплачивать ипотеку по причине потери работы. Поскольку безработица является сезонным явлением, то и число неплательщиков колеблется в зависимости от времени года и ситуации на рынке труда.

Чешские банки пока что не разработали быструю схему продажи купленной в ипотеку недвижимости клиентов. В связи с медленной работой судов, отсутствия проработанных схем и нежеланием банков выставлять недвижимость на продажу, продажа квартир с молотка не обрела массовый характер. Более того, банки боятся "выброса" большого числа конфискованных квартир на рынок, который немедленно отреагирует снижением цен на недвижимость, принеся тем самым ущерб самим банкам, которые не смогут в полном объеме вернуть деньги.

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