В Праге проходит фестиваль современной российской культуры KULTURUS
В этом году фестиваль KULTURUS начнется в Праге 11 октября и закончится 26 октября. В работе фестиваля примут участие: Лев Рубинштейн, Георгий Сатаров, Александр Морозов, Артемий Троицкий, Томаш Гланц, Ондра Соукуп, Александр Рыклин, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Пархоменко, Алексей Келин, Иван Толстой, Иван Преображенский, Петр Колар, Светлана Баскова, Олег Мавромати, Дмитрий Петров, Арсений Гончуков и другие.
Официальный сайт проекта: KULTURUS.cz
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