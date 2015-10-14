Home » В Праге проходит фестиваль современной российской культуры KULTURUS В Праге проходит фестиваль современной российской культуры KULTURUS Опубликовал редакция в Wed, 14/10/2015 - 13:58. В этом году фестиваль KULTURUS начнется в Праге 11 октября и закончится 26 октября. В работе фестиваля примут участие: Лев Рубинштейн, Георгий Сатаров, Александр Морозов, Артемий Троицкий, Томаш Гланц, Ондра Соукуп, Александр Рыклин, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Пархоменко, Алексей Келин, Иван Толстой, Иван Преображенский, Петр Колар, Светлана Баскова, Олег Мавромати, Дмитрий Петров, Арсений Гончуков и другие. Официальный сайт проекта: KULTURUS.cz

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