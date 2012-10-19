Несмотря на кризис, в Чехии растет число миллионеров

Опубликовал редакция в Fri, 19/10/2012 - 09:46.

Число долларовых миллионеров в Чехии по сравнению с прошлым годом выросло на 900 человек. Сейчас в стране насчитывается 17100 человек, чье состояние превышает один миллион долларов в долларовом эквиваленте. Позитивным фактором является довольно низкий уровень инфляции, а, вот, девеющая чешская недвижимость или падение рынка акций довольно часто приводят к сокращению капитала толстосумов.

При оценке имущества богачей обычно не берется во внимания стоимость имущества, предназначенного для проживания, а также, к примеру, коллекции.

В отчете, подготовленном Capgemini совместно с RBC Wealth Management, найти точные данные о богатстве среднестатистического миллионера, не получится но авторы заверяют, что в список толстосумов попадают те, кто владеет средствами в размере от одного до пяти миллионов долларов. Считать чужие деньги всегда было сложно из-за того, что большие деньги не любят огласки, поэтому оценить реальное богатство сложно даже в при наличии всех данных о бизнесе миллионера. К примеру, Китай занимает в мировом рейтинге стран лишь четвертое место по числу богачей, частично и из-за того, что азиаты любят инвестировать в предметы искусства, чья точная цена определяется лишь в результате аукциона.

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