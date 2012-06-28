Чешское общество защиты прав потребителей на грани банкрота

Опубликовал редакция в Thu, 28/06/2012 - 23:08.

Довольно курьезная ситуация произошла в Чехии с «Общество защиты потребителей» (аналог российского Общества защиты прав потребителей), которое было крупнейшей в стране общественной потребительской организацией. Основана она была в 1993 году, а число членов в течение 20 лет перевалило за 10 тысяч. В данный момент организация сталкивается с большими финансовыми трудностями, и суд постановил, что единственным решением будет банкрот. ОЗП располагает имуществом стоимостью в 1,7 млн чешских крон, а сумма долгов превышает 3 млн крон. Несмотря на то, что ОЗП - некоммерческая организация, банкрота ей, судя, по всему, не избежать.

Причиной столь нерадостного для большинства членов ОЗП положения, является конфликт двух групп членов организации, которые продолжительное время не могут сойтись на том, как управлять организацией и в каком направлении ее стоит развивать. Предыдущий кабинет управления утверждал, что финансовые трудности возникли из-за того, что ОЗП не получило дотации от Министерства промышленности и торговли, однако в министерстве сообщили, что поскольку бухгалтерия не была в порядке, никаких дотаций чиновники дать не могли. Поиск виноватых привел к распаду правления и в последующем — к банкротному делопроизводству.

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