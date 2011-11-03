"Постинор" будет продаваться в Чехии без рецепта

Опубликовал редакция в Thu, 03/11/2011 - 21:18.

Средство неотложной контрацепции, лекарство «Постинор» (Postinor-2 и Escapelle), будет доступен всем женщинам без рецепта в любой аптеке. С 28 ноября этого года фармацевты будут отпускать известное средство посткоитальной контрацепции всем желающим с одним условием: в одни руку можно будеть выдать лишь одну упаковку, а данные о покупательнице будут внесены в специальную базу данных. Другим ограничением является возраст: младшим 16 лет лекарство не продадут.

Специальное чешское ведомство, позволившее продажу экстренного средства контрацепции «Постинора» без рецепта в Чехии, наряду с распоряжением, издало рекомендацию для аптек: продающий лекарство фармацевт будет должен рассказать покупателю, как правильно принимать средство контрацепции. Купить «постинор» удаленно, т.е. сделать заказ по Интернету или телефону, сделать будет нельзя.

Продажа противозачаточного средства «Постинор» без рецепта осуществляется в ряде европейских стран, например, в соседней Словакии, и пока что негативных последствий данного упрощения замечено не было.