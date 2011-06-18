KKCG начнет скупать невыплаченные ипотеки

Опубликовал редакция в Sat, 18/06/2011 - 10:52.

Компания KKCG Investments миллиардера Карла Комарека займется скупкой невыплаченных банковских ипотечных кредитов на сумму сотен миллионов крон. Для этого KKCG стала мажоритарным владельцем фирмы BPI, которая специализируется на рынке невыплаченных ипотечных кредитов в Чехии. С октября прошлого года по сегодняшний день BPI инвестировала в проблемные ипотеки порядка 200 млн чешских крон.

В ближайшие годы компания планирует инвестировать в новый бизнес сотни миллионов крон, а в случае успеха объем инвестиций может перевалить за миллиард крон.

Чешские банки довольно терпеливо относятся к неплательщикам: массовой продажи невыплаченных кредитов на рынке не наблюдается. Банки всегда предоставляют клиенту возможность отсрочки платежей, снижение ежемесячного платежа или продажу недвижимости. Большинство чешских банков не рассматривает продажу заложенной недвижимости на залоговых аукционах, поэтому представители банков Ceska sporitelna и Reiffeisenbank относятся к продаже ипотек KKCG довольно скептично.

К концу первого квартала текущего года общий объем предоставленных ипотечных кредитов составил 613 млрд крон. Доля проблемных ипотек составила порядка 3,2%.

Новости по теме