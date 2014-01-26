Элитная чешская школа PORG решает проблемы с руководством

Опубликовал редакция в Вс, 26/01/2014 - 02:02.

Из элитной гимназии PORG уходят недовольные руководители. После ухода Вацлава Клауса младшего (Václav Klaus ml.), который на прошлой неделе сложил полномочия спустя 15 лет работы в качестве директора школы. Его место занял Мартин Метелка (Martin Metelka), который тоже покидает пост. Преподавательский состав и родители школы начали делиться на 2 лагеря: одна сторона настаивает на том, чтобы Метелка продолжал свою работу, другие же припоминают, что главным спонсором школы является Мартин Роман (Martin Roman), который должен иметь решающее слово. В рядах учителей и родителей учащихся находятся и те, кто призывает не устраивать революцию, которая негативно скажется на рейтинге школы, а мирно договориться.

Ушедший с поста директора Вацлав Клаус младший на прошлой неделе заявил, что причиной его ухода является продолжающаяся долгое время конфронтация с Мартином Романом. Более того, Вацлав Клаус младший в своём прощальном письме предложил Мартину Роману возвращение всех вложенных в развитие школы финансов в обмен на независимость школы от инвестора.

В одном из своих обращений Мартин Роман напомнил, что школа не принадлежит педагогам, и что последние являются лишь наёмными специалистами. "Во всех хороших школах за границей есть четкое разграничение между управлением педагогическим составом школы и управлением школы как таковой. В руководстве школой педагоги участия не принимают."

Поднявшийся в социальных сетях шум привлекает излишнее внимание к внутренним проблемам школы. Многие задаются вопросом о том, правильно ли поступает Мартин Роман, как инвестор, принимая активное участие в руководстве школой, занимая лишь пост председателя попечительского совета школы.

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