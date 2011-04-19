"Шкода" бьет рекорды продаж в Китае

Опубликовал редакция в Tue, 19/04/2011 - 11:01.

"Шкоды" продаются в Китае уже четвертый год, и за это время чешская марка вошла в 20-ку самых продаваемых на китайском рынке марок автомобилей. По последним данным "Шкод" в Китае продается столько же, сколько и "Ситроенов", с той лишь разницей, что продукция чешского автопрома пользуется все большей популярностью.

Винфрид Валанд (Winfried Vahland) похвастался успехом на китайском рынке и рассказал, что модель Octavia практически распродана на несколько месяцев вперед, что для китайских потребителей означает увеличение времени ожидания в очереди на желанную машину.

Самым большим спросом в Китае пользуется Skoda Superb: рост продаж составил более 50%. "Шкода Суперб" в данный момент находится на седьмом месте по объёму продаж в сегменте "B", где кроме "Суперба" находится Volkswagen Passat и Toyota Camry. Стоит отметить, что "Фольксваген" уже проиграл бой: Honda Accord вытеснила с первого места Passat.

Успех чешских автомобилей на китайском рынке привел к решению расширить линейку продаваемых марок: в 2013 году в Китае будет собираться Skoda Yeti, которая по мнению Валанда, очень подходит для местного рынка.

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