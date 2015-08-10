Статистика разводов в Чехии

Опубликовал редакция в Mon, 10/08/2015 - 18:34.

В 2013 году суды ЧР вынесли 27 895 решений о расторжении брака, что на полторы тысячи больше, чем в 2012 году, и на 3-4 тысяч меньше, чем в 2001-2008 годах. Снижающееся абсолютное число разводов идёт в ногу со снижающимся числом заключённых браков. Специалисты считают, что интенсивность разводов с течением времени не растёт, однако продолжает оставаться на высоком уровне. С 2001 года по сегодняшний день тренд не меняется: каждый год в Чехии распадается 45-50% браков.

На графике видно, что в 1989 году произошёл резкий спад числа разводов. Это обусловлено ужесточением закона, который бюрократически усложнил разводы, особенно тех семей, в которых есть несовершеннолетние дети.

Примечательно то, что с начала 90-х годов 20-го века остаётся неизменным и число разводов у тех, кто в браке не в первый раз. Практически каждый пятый развод в Чехии - это развод тех, кто женился/вышел замуж второй раз. Интересно и то, что в 2/3 случаях заявление подаёт женщина.

Если посмотреть на статистику разводов за 2013 год, то мы увидим, что в 57,1% в семье на момент расхода родителей были несовершеннолетние дети. Вообще, число разводов в семьях, где есть дети младше 18 лет, с годами снижается. В 2003 году таких разводов было 63,4% от общего количества, а в 1993 году вообще - 72%. Немалую роль здесь играет и снижение рождаемости. Меньше детей — соответственно, меньше разводов в семьях, где вообще есть дети.

Средняя продолжительность брака в Чехии

Цифры говорят о том, что чаще всего разводы наступают после 3-5 лет супружества, однако растёт число разводов у долговременных браков, особенно в тех семьях, которые просуществовали более 25 лет.

Разводы и уровень образования

Анализировать уровень образования разводящихся пар с 2005 года стало практически невозможно, потому что графа "образование" из анкеты при переписи исчезла. В 2013 году о своём образовании предпочли умолчать 47% мужчин и женщин. Поскольку выборка перестала быть репрезентативной (часто люди с начальным и средним образованием предпочли не сообщать это статистическому ведомству), то параметр "образование" потерял всякий смысл. Данные, собранные до 2005 года говорят о том, что сравнительно больше вторичных разводов больше у мужчин и женщин с начальным образованием.

Причины разводов

В заявлениях о разводе, откуда демографическая статистика берёт данные, кроме всего прочего есть графа "причина расторжения брака на стороне мужчины/женщины", однако узнать настоящую причину развода не удаётся. В 90% случаях люди вписывают общие формулировки: разница в характерах и интересах, и тому подобное. Конкретные формулировки (например: алкоголизм, неверность, отсутствие интереса к семье, плохое отношение, судимость, проблемы со здоровьем и непонимание в постельных делах) в официальных документах появляются крайне редко. В 2013 году в качестве причина развода "неверность со стороны мужа" указали 903 жен и "неверность со стороны жены" мужей.

Разводы среди иностранцев

В 2013 году было расторгнуто 1842 брака с иностранцем/иностранкой. Из них 259 — браки двух иностранцев (хотя бы у одного из супругов должно было быть ПМЖ или ВНЖ). Число разводов таких смешанных браков с 2007 года не превышает 7%. Самая часто встречающаяся ситуация — это такой брак, где женщина — гражданка ЧР, а мужчина — иностранец. Больше всего мужей-иностранцев приехало в Чехию из Словакии, Украины и Вьетнама, что отвечает абсолютному числу иностранцев из этих стран. Мужья-граждане ЧР в 2013 году развелись с 648 женами-иностранками (чаще всего дамы были гражданками Словакии, Украины и России).

источник: czso.cz (Чешское статистическое ведомство)

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