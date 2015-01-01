Астрономия в Чехии - полезные материалы

В Чехии есть немало ресурсов по астрономии. Очень много сайтов уже не обновляются годами, но есть и живые проекты. Новости астрономии на чешском языке вам будут вряд ли интересны, поэтому ссылки не публикуем. Касаемо обсерваторий: ниже приведены ссылки на работающие планетарии и обсерватории. Есть ещё целый ряд полузаброшенных и не работающих, их мы в список не включили. Самые крупные чешские обсерватории и планетарии в списке помечены звёздочкой.

Организации

Обсерватории и планетарии

Интересные астро-материалы

Интернет-магазины

Публиковать список интернет-магазинов по продаже астро-техники - неблагодарное дело. Одни появляются, другие исчезают, поэтому приводим самые известные и специализированные: