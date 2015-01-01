Астрономия в Чехии - полезные материалы
В Чехии есть немало ресурсов по астрономии. Очень много сайтов уже не обновляются годами, но есть и живые проекты. Новости астрономии на чешском языке вам будут вряд ли интересны, поэтому ссылки не публикуем. Касаемо обсерваторий: ниже приведены ссылки на работающие планетарии и обсерватории. Есть ещё целый ряд полузаброшенных и не работающих, их мы в список не включили. Самые крупные чешские обсерватории и планетарии в списке помечены звёздочкой.
Организации
- Астрономический институт Академии Наук ЧР (есть английская версия)
- Чешское астрономическое общество
Обсерватории и планетарии
- * Обсерватория Ондржейов (Hvězdárna Ondřejov) (wiki)- г. Ондржейов
- * Обсерватория Штефаника (Štefánikova hvězdárna) - г. Прага
- * Пражский планетарий (Planetárium Praha) - г. Прага
- Обсерватория в Дяблицах (Hvězdárna Ďáblice) - г. Прага
- Обсерватория и планетарий Брно (Hvězdárna a planetárium Brno)- г. Брно
- Обсерватория и планетарий Плзень (Hvězdárna a planetárium Plzeň)- г. Плзень
- Обсерватория Упице (Hvězdárna Úpice)- г. Упице
- Обсерватория Клеть (Hvězdárna Kleť)- г. Клеть
- Обсерватория Всетин (Hvězdárna Vsetín)- г. Всетин
- Обсерватория барона Артура Крауса (Hvězdárna barona Artura Krause)- г. Пардубице
- Обсерватория и планетарий Градец Кралове (Hvězdárna a planetárium Hradec Králové)- г. Градец Кралове
- Планетарий Острава (Planetárium Ostrava)- г. Острава
- Обсерватория и планетарий Теплице (Hvězdárna a planetárium Teplice)- г. Теплице
- Обсерватория Вишков(Hvězdárna Ostrava)- г. Вишков
- Обсерватория Валашске Мезиржичи (Hvězdárna Valašské Meziříčí)- г. Валашске Мезиржичи
- Обсерватория Злин (Hvězdárna Zlín)- г. Злин
- + десятки других мелких обсерваторий, в которых и оборудования нет нормального :)
Интересные астро-материалы
- Самый популярный форум по астрономии в Чехии (эдакий чешский аналог astronomy.ru)
- Карта засветки Чехии (1.5МБ, jpg)
- Площадки для астрономических наблюдений в Чехии (это форум, по названию топика можно определить город, или используйте гугл-транслейт).
Интернет-магазины
Публиковать список интернет-магазинов по продаже астро-техники - неблагодарное дело. Одни появляются, другие исчезают, поэтому приводим самые известные и специализированные: